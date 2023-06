Sam Altman ima planove: Stvarno nam treba ured u EU

OpenAI-jev ChatGPT od lansiranja u studenom 2022. demonstrirao je širok spektar mogućnosti - od pisanja tekstova za pjesme, scenarija i članaka do koda za softver. Čovječanstvo je njegovim dolaskom dobilo zanimljiv uvid u budućnost poslova koja za mnoge struke - ne izgleda optimistično. Dok je dio ljudi očaran mogućnošću kreiranja računalnog koda i olakšavanjem uredskog posla, drugi se boje da će umjetna inteligencija širiti dezinformacije, manipulativne i pristrane sadržaje te na koncu - mnoge ostaviti bez posla.

U Parizu je Altman poricao izvješća koja, prema Reutersu, navode da bi OpenAI mogao napustiti EU ako se zakon o umjetnoj inteligenciji pokaže 'prenapornim'. 'Planiramo poštovati zakone i pružati usluge u Europi', rekao je. 'Samo moramo osigurati da to možemo tehnički odraditi. Razgovori su bili super produktivni', ocijenio je Altman.

Zakon koji je Europska komisija predložila 2021. zabranio bi korištenje umjetne inteligencije za društveno bodovanje i nekoliko instanci prepoznavanja lica te uveo stroga pravila za sigurnost i nadgledanje osjetljivih aplikacija te tehnologije jer se smatraju visokorizičnima. Povrh toga, prema verziji zakona koji je Europski parlament prihvatio u svibnju, generativni modeli poput ChatGPT-ja koji mogu stvarati novi sadržaj poput teksta ili slika - ne smiju za trening koristiti sadržaje zaštićene autorskim pravima.

Pravilo koje još trebaju odobriti predstavnici Komisije i članice EU-a tiče se umjetnika i izdavača koji tvrde da se njihovo intelektualno vlasništvo koristi bez njihove dozvole ili njihovog znanja.

'To mi zvuči kao jako velika stvar', rekao je Altman. 'Razlog je to što su setovi podataka koje smo sakupili sastavljeni od slika koje su ljudi kopirali po raznim internetskim stranicama. Dokazati da je svaka slika koju sam koristio za treniranje modela legalna nije tako jednostavno kao što zvuči', dodaje. Altman vjeruje da kreatori lako mogu provjeriti jesu li njihovi radovi korišteni za trening upisivanjem svojeg imena u promptove. 'Svaki put kad zatražite 'hoću da ova pjesma zvuči kao da su je stvorili Beatlesi' mi ćemo to znati i primjereno reagirati', ističe.