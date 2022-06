Safari je prešišao milijardu korisnika, no Chrome je i dalje - daleko

Chrome i dalje kralj internetskih preglednika uz 3,378,967,819 korisnika, dok Microsoftova iteracija Chromiuma, Edge, trenutno stoji na trećem mjestu sa 212,695,000 korisnika

Ako je vjerovati nedavno izašlom izvješću, Appleov preglednik Safari napokon je dosegao milijardu korisnika, postavši drugim preglednikom koji je došao do velike brojke - odmah iza Google Chromea. U ovom trenu nikoga ne bi trebalo iznenaditi da je Chrome i dalje kralj internetskih browsera sa 3,378,967,819 korisnika, dok Microsoftova iteracija Chromiuma, Edge, trenutno stoji na trećem mjestu sa 212,695,000 korisnika, piše The Next Web.