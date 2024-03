Rimac poklopio Muska: Tesla Roadster je možda brz, ali...

Novi Tesla Roadster moći će ubrzati od 0 do 60 mph u rekordnom vremenu, rekao je Elon Musk. To je moguće, rekao je predsjednik Uprave Bugattija Mate Rimac, ali bi moglo biti kompromisa u dizajnu. Rimac Nevera posjeduje trenutni rekord ubrzanja od 0 do 96.5 km/h za serijska vozila