Revolucionaran doživljaj gledanja uz Samsung QLED

Najnoviji Samsung QLED televizori svjetlo dana ugledali su na samom početku 2020. godine, kada je predstavljena proširena ponuda QLED 8K i 4K uređaja te lifestyle i MicroLED televizora. Zbog vrhunske audio-vizualne kvalitete, ali i ostalih detalja koji čine razliku, ova je linija pravo osvježenje i tehnološka inovacija među televizorima

Impresivne značajke

Na prvi pogled Samsung QLED 2020 linija nam pažnju privlači elegantnim i minimalističkim dizajnom i to zahvaljujući crnim rubovima koji su smanjeni gotovo do nevidljivosti te iznimno tankom okviru koji prolazi gotovo nezamijećen. No, osim vizualno, QLED 8K linija impresionira i vrhunskim performansama. Primjerice, Q950TS i Q800T uređaji dolaze s Quantum Dot AI tehnologijom, koja sadrži Samsung 8K procesor s vodećom smart platformom u industriji pod nazivom Tizen, dovodeći na taj način do vizualnog unaprjeđenja bilo koji sadržaj. Također, savršenu sliku dodatno omogućuje prikaz s čak 33 milijuna pixela, i to neovisno o izvoru reprodukcije ili trenutne rezolucije.