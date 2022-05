Rekli bi neki da su preklopni telefoni stvar prošlosti. Međutim, Samsung nam je dokazao suprotno!

Kada su se tamo 80-ih godina prošlog stoljeća počeli proizvoditi i prodavati mobilni telefoni manjih dimenzija na preklapanje, umjesto dotadašnjih velikih i glomaznih uređaja za koje je bilo potrebno nositi cijelu jednu posebnu torbu, taj je trend potpuno zaludio svijet

Uređaj za užurbane korisnike

Užurbana svakodnevica zahtijeva dobru organizaciju obaveza i pomno planiranje dnevnih aktivnosti, a većina se za te zadatke oslanja na svoj pametni telefon koji je postao nezamjenjivi suputnik za sve izazove privatnog i poslovnog života. Uz ove ponovno osmišljene pametne telefone i njihove vrhunske performanse, svaka je obaveza gotova u tren oka. Kada je preklopljen, Galaxy Z Fold3 5G, najtanji je Galaxy Fold uređaj dosad, a kada je otvoren njegov impresivni zaslon od 7.6 inča omogućava obavljanje nekoliko zadataka u isto vrijeme. Galaxy Z Flip3 5G donosi odličan zaslon od 4.2 inča, a kada je preklopljen stane i u one najmanje džepove ili omiljenu večernju torbicu. Na vanjskom zaslonu bez rasklapanja možete čitati i pristigle poruke s društvenih mreža kako biste baš uvijek bili u toku i povezani s najdražima.

Multitasking na najjače

Multitasking smo sa sve bržim razvojem tehnologije, kao važnu tehniku dodali poželjnom setu vještina za lakšu i dinamičniju svakodnevicu. Balansiranje između posla i slobodnog vremena, između odgovaranja na pristiglu elektroničnu poštu i čitanja najnovijeg članka na omiljenom portalu ili pak između gledanja najnovije epizode serije i poziva najdražima, sada je za nekoliko dimenzija jednostavnije nego ikada prije. Opcija podijeljenog zaslona na Galaxy Z Flip3 5G kao i Galaxy Z Fold3 5G uređajima dovedena je do savršenstva kako vas baš ništa ne bi spriječilo da s uspjehom obavite sve s vaše svakodnevne to do liste, a priča postaje još bolja uz mogućnost rada u čak tri aplikacije istovremeno što bez greške nudi Galaxy Z Fold3 5G. U tome će pomoći nova i poboljšana S Pen olovka koja je kompatibilna s oba ova pametna telefona za neponovljiv osjećaj pisanja po ekranu koje kao da je stvarno. Uz ovakve značajke, multitasking konačno više nema granica, a produktivnost može postati siguran dio vaše svakodnevice!