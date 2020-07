Regulator dao zeleno svjetlo, Amazon može u svemir

Projekt vrijedan deset milijardi američkih dolara trebao bi uspostaviti mrežu satelita za pružanje usluga pristupa širokopojasnom internetu koja će konkurirati Starlinku tvrtke SpaceX Elona Muska

Taj projekt, vrijedan deset milijardi američkih dolara, trebao bi uspostaviti mrežu satelita za pružanje usluga pristupa širokopojasnom internetu koja će konkurirati Starlinku tvrtke SpaceX Elona Muska , u kojoj ciljaju na slanje 12 do 42 tisuće satelita u orbitu oko Zemlje.

Tvrtka koju je osnovao Jeff Bezos 1995. godine odobrenje je dobila jednoglasnom odlukom FCC-a. Odobrenje je bilo jedan od nužnih preduvjeta za realizaciju projekta.

Musk je svojedobno rekao kako s projektom Starlink cilja na jedan do tri posto globalnog telekomunikacijskog poslovanja, vrijednog približno bilijun američkih dolara te kako očekuje da će ta mreža tvrtci SpaceX godišnje donositi između 30 i 50 milijardi američkih dolara, deset puta više od troškova lansiranja.

Slična procjena mogla bi okvirno vrijediti i za Amazonov projekt, zbog kojeg je Musk u jednom trenutku Bezosa nazvao oponašateljem. Ali, imajući u vidu kako Amazon sve više prihoda ostvaruje od digitalne zabave, ulaganje u infrastrukturu ima smisla. Stoga su prošle godine od regulatora zatražili dozvolu i ušli u žestoku bitku s pružateljima sličnih usluga.

Rok je zahtjevan

Projekt Kuiper bi trebao biti dovršen u pet faza, iako će prve internetske veze postati dostupnima nakon što se u orbiti nađe 578 satelita, koji će kružiti na visini od oko 590 do 630 kilometara iznad površine Zemlje.

Zasad nije poznato kako će sateliti izgledati, niti kako će biti lansirani u orbitu. Bezos je 2000. godine osnovao tvrtku Blue Origin, koja radi na razvoju raketa koje je moguće upotrijebiti više puta. Jedna od njih, New Glenn, mogla bi postaviti na desetke, pa i stotine satelita odjednom.

Krajem prošle godine Amazon je objavio kako planira otvoriti ogromnu tvornicu za razvoj, testiranje i gradnju satelita u Redmondu u američkoj saveznoj državi Washington.

Ali, za to nemaju puno vremena. FCC je naložio kako pola ukupnog broja satelita mora biti funkcionalan najkasnije do 30. srpnja 2026. godine, a cijela mreža postavljena do istog datuma 2029. godine. U suprotnom bi dozvola mogla biti povučena.

U FCC-u su se tek usput osvrnuli na opasnosti koje donosi sve veći broj niskoletećih satelita, upozorivši nadležne u Amazonu kako 'trebaju biti toga svjesni', piše Business Insider.