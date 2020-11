Reboot umjesto Infogamera priprema cjelotjedni virtualni event

Događaj će trajati od 23. do 29. studenog te uključivati niz esports turnira i prezentacija novog softvera i hardvera

Suočeni sa izazovima ere globalne panemije, organizatori jednog od najvećih europskih gejming sajmova odlučili su iskoristiti moć interneta. Reboot Online Games Week powered by A1 veliki je regionalni online medijski event i games show kojega Reboot priprema kao odgovor na ovogodišnje izazove koji onemogućavaju bilo kakva značajnija fizička gamerska okupljanja i događanja.

Prisustvovanje ovom online medijskom gaming showu svim posjetiteljima je besplatno. Sadržaj u sva tri studija prikazivat će se uživo paralelno svaki dan od 10:00 do 20:00 sati i to od 23.11. do 29.11. Sadržaj i detaljan raspored moguće je pronaći na službenim stranicama.