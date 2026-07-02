Istraga otkrila špijunsku mrežu u srcu Europske unije: Iza svega stoji jedna država članica

Mađarska obavještajna mreža godinama je djelovala iz stalnog predstavništva te zemlje pri Europskoj uniji u Bruxellesu, a njezini pripadnici pokušavali su vrbovati i prikupljati informacije od dužnosnika Europske komisije, stoji u internom dokumentu Komisije u koji je imao uvid Politico

Dokument iz travnja ove godine sažima rezultate istrage koju je proveo povjerenik Europske komisije za borbu protiv prijevara Piotr Serafin, zadužen za provjeru tvrdnji da su mađarski obavještajci sredinom prošlog desetljeća pokušavali regrutirati zaposlenike europskih institucija. Prema nalazima istrage, mađarske obavještajne službe između 2013. i 2016. rasporedile su nekoliko svojih djelatnika u stalno predstavništvo Mađarske pri Europskoj uniji, navodi Politico. 'Aktivnosti tih obavještajnih časnika u Bruxellesu u početku su bile diskretne, ali su od 2015. postale znatno otvorenije', navodi se u dokumentu.

Europska komisija zaključila je da je postojanje špijunske mreže s vremenom postalo poznato među mađarskim dužnosnicima zaposlenima u europskim institucijama, što je, kako se navodi, smanjilo učinkovitost njezina djelovanja. Prema dostupnim informacijama, aktivnosti su prestale tijekom 2016. godine. U razdoblju kada su navodne aktivnosti bile najintenzivnije, mađarsko predstavništvo u Bruxellesu vodio je Olivér Várhelyi, današnji europski povjerenik za zdravstvo i dobrobit životinja. Várhelyi je ranije odbacio bilo kakvu povezanost s aferom, tvrdeći da nije znao za navodne aktivnosti mađarskih obavještajnih službi niti je ikada bio zamoljen da dostavlja povjerljive informacije.