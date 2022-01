Razotkrila ih navigacija: Ovi su kriminalci dolijali zahvaljujući Googleu

Policija, izgleda, jednostavno obožava koristiti Google Maps tijekom lova na sve vrste negativaca

Google Maps svakim danom postaje sve popularniji. Dok ga civili koriste za sve od navigacije do potrage za preciznom lokacijom, policija se služi aplikacijom za lov na kriminalce. The Next Web piše da u SAD-u velik broj policajaca koristi Googleove lokacijske podatke tijekom službenih istraga. Ova taktika je pobudila zabrinutost vezanu uz privatnost i lažna hapšenja, no istovremeno pomogla pri rješavanju pravih zločina. Ovo je pet kriminalaca koji su dolijali zahvaljujući Google Mapsu.

Otmičar

Slučaj kidnapiranja i seksualnog zlostavljanja iz 2017. riješen je zahvaljujući nalogu koji je policiji dao podatke iz Google Mapsa. Žrtva je opazila da napadač na telefonu Samsung koristi Google Maps, pa je policija pomoću tih podataka Googleu dala nalog za prebrojavanje uređaja koji su korišteni na mjestima vezanima uz zločin, piše NBC News.

Ovo im je pomoglo pronaći osobu koja je kasnije bila optužena za svih sedam zločina vezanih uz napad te je dobila preko 100 godina zatvorske kazne.

Mafijaški ubojica

Član mafije, optuženi ubojica, ostavio je niz digitalnih tragova - od adrese obližnjeg prodavača povrća do fotografije njegovog talijanskog restorana na Facebooku. Šezdesetjednogodišnjak je ulovljen u Španjolskoj skoro 20 godina nakon što je pobjegao iz zatvora u Rimu.