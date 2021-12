Google Maps skuplja puno podataka: Znate li što sve možete isključiti?

Googleva aplikacija za navigaciju vrlo je koristan alat, ali i prikuplja puno osjetljivih podataka. Pokazat ćemo vam kako ih zaštititi

Što ako vam se to zbog bilo kojeg razloga ne sviđa? Evo nekoliko načina kako smanjiti količinu podataka koju Google Maps prikuplja o vama.

Kucnite svoju profilnu fotografiju u traci s tražilicom pri vrhu. Otvorit će se izbornik. Kucnite Your Timeline.

Nakon što otvorite svoj vremenski slijed možete odabrati što ćete obrisati ako kucnete sličicu s tri točkice uz pojedino putovanje i odaberete Remove.

Cijeli dan možete obrisati ako kucnete sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu zaslona i odaberete Delete day.

2. Isključite Location History

Aplikacija ima uključeno praćenje povijesti lokacija po početnim postavkama. Dijeli vaše podatke s drugim Googleovim servisima, kako bi mogli prikazati relevantne oglase i druge sadržaje.

Ako to ne želite, možete u isključiti, kao i automatski brisati vaše lokacijske podatke svaka tri, 18 ili 36 mjeseci.

Kucnite svoju profilnu fotografiju u traci s tražilicom pri vrhu. Otvorit će se izbornik. Kucnite Settings.

U izborniku kucnite Google Location Settings. U slijedećem izborniku skrolajte do Google Location History i kucnite.

Ako imate više korisničkih računa pri Googleu, na idućem zaslonu odaberite onaj u kojem želite promijentiti postavke.

Nakon toga će se pojaviti izbornik s postavkama povijesti lokacija. Ovdje možete odabrati Turn off your location history.

Ako ipak želite zadržati dio povijesti lokacija, odaberite razdoblje pod opcijom Auto-delete.

3. Koristite anonimni način rada

Kad je uključen anonomni način rada Google više ne bilježi vaše aktivnosti i ne prati lokaciju.

Zbog toga neće ni spremiti nedavna pretraživanja i povijest lokacija, a neće biti dostupne ni značajke poput dijeljenja lokacija, korištenja mapa offline, reprodukcije glazbe...

Kucnite svoju profilnu fotografiju u traci s tražilicom pri vrhu. Otvorit će se izbornik. Kucnite Turn on incognito mode.

Kako bi ga isključili, kucnite sličicu Incognito uz traku za tražilicu pri vrhu i odaberite Turn off incognito mode, piše Make Use Of,