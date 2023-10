Razbijene lubanje otkrivaju dugu povijest nasilja na Bliskom istoku

Lubanje i kosti više od 3500 ljudi ozlijeđenih u sukobima na Bliskom istoku u razdoblju između 12000. do 400. godine prije nove ere potječu iz geografskih regija koje uključuju Tursku, Levant (zemlju oko istočnog Mediterana), Mezopotamiju i Iran.Ljudske je ostatke proučavao međunarodni tim znanstvenika koji je želio testirati hipotezu o usponu i padu nasilja u starome vijeku, prema studiji objavljenoj 9. listopada u časopisu Nature Human Behaviour.

Tim stručnjaka istraživao je ozljede otkrivene na lubanjama i kostima, nastale oružjem i oruđem na kosturima ljudi koji su živjeli na Bliskom istoku tijekom četiriju razdoblja: neolitika (12000. do 4500. prije nove ere), bakrenog doba (4500. do 3300. prije nove ere), brončanog doba (3300. do 1200. prije nove ere) i željeznog doba (1200. do 400. prije nove ere).

Stručnjaci smatraju da je drevni Bliski istok idealno mjesto za istraživanje i razumijevanje nasilja među ljudima jer je ovo zemljopisno područje bilo ključno za nekoliko velikih inovacija u ljudskoj kulturi, od pripitomljavanja životinja i razvoja poljoprivrede do stvaranja prvih gradova prije otprilike 11.000 godina.

Cilj znanstvenika bio je provjeriti pretpostavke o razini nasilja u različitim razdobljima. Primjerice, niska gustoća naseljenosti u neolitskom razdoblju vjerojatno je značila i nizak stupanj nasilja, dok je nastanak država i carstava u kasnijim razdobljima rezultirao povećanjem razine nasilja, osobito zato jer su ljudi počeli živjeti bliže jedni drugima u prvim gradovima.