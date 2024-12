Rafalei postaju još moćniji uz pomoć umjetne inteligencije: Evo što će sve moći

Tehnički, sustav spaja infracrvene kamere, termalne senzore i visoku razlučivost dnevnih kamera. Praktično, to znači da pilot može izvesti napade ili prikupljati obavještajne podatke s preciznošću koja spašava živote – i onih koji lete i onih na tlu, piše The Aviatonist. Na francuskim Rafaleima TALIOS se koristi od 2018. godine i smatra se pandanom američkom sustavu Sniper ATP Lockheed Martina, ali sada ide korak dalje. Nadogradnja koja uključuje umjetnu inteligenciju postavlja novi standard.

Od 2026. godine Rafalei u verziji F4.3 bit će opremljeni AI verzijom TALIOS-a. Što to konkretno znači? Sustav će koristiti duboko učenje za analizu slika u stvarnom vremenu, omogućujući pilotima da brzo prepoznaju ciljeve, poput vozila ili zgrada, čak i u najzahtjevnijim uvjetima borbe.

Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, sustav će raditi do 100 puta brže od postojećih metoda. Ciljevi će biti automatski prepoznati i označeni, smanjujući pritisak na pilota, pa će se on moći fokusirati na donošenje ključnih odluka. U praksi, to znači preciznije napade, manje kolateralne štete i veće šanse za uspjeh misije.

Osim toga, AI omogućuje TALIOS-u da razlikuje i najmanje detalje u složenim slikama, što može pomoći u otkrivanju skrivenih ciljeva u urbanim sredinama ili na nepristupačnom terenu. S ovakvim sustavom Rafalei postaju više od borbenih aviona i pretvaraju se u leteće centre za obradu podataka. Zahvaljujući AI-ju, informacije će biti prikupljene, obrađene i dijeljene s drugim pilotima i zapovjednim centrima u stvarnom vremenu.