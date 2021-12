Rad od kuće, odlična plaća: Pogledajte što se sve nudi u IT oglasima ovaj tjedan

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled ovotjednih oglasa

BroadStream Solutions razvija automatizirana rješenja koja povećavaju fleksibilnos u radu i poboljšavaju poslovne procese s ciljem postizanja operativne učinkovitosti. Trenutno su u potrazi za pojačanjem na radnom mjestu: Software Engineer – C++ ili C# (m/ž). Nude ti poziciju u dinamičnom timu stručnjaka, konkurentnu plaću, odlično radno okruženje i mogućnost rada od kuće. Javi im se do 5. siječnja.

E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. raspisuje natječaj za radno mjesto: Interni SAP konzultant (m/ž). Opis posla uključuje pravodobno pružanje podrške korisnicima, suradnju s vanjskim pružateljima usluge, obradu, sistematizaciju i distribuciju podataka. Potrebno je imati minimalno 4 godine radnog iskustva, a prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji poznaju više SAP modula. Ako se prepoznaješ u tom opisu, javi im se do 27. prosinca.