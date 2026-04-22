Puca ljubav između tinejdžera i chatbotova: Sve više ih želi 'prekinuti vezu'

Iako su kategorija koja najbrže usvaja i redovito koristi umjetnu inteligenciju, tinejdžeri su sve zabrinutiji zbog utjecaja koji AI ima na njihov um
Istraživanje koje je provelo Sveučilište Drexel pokazuje koliko su mladi zapravo postali samosvjesni. Analizirajući stotine objava na Redditu, tim informacijskih znanstvenika otkrio je da su sve svjesniji potencijalnih negativnih nuspojava koje tehnologija ima na njihove živote.
Kako navode u studiji u digitalnoj knjižnici Association for Computing Machinery, a predstavljenoj na konferenciji o ljudskom utjecaju u računalnim sustavima, brojni tinejdžeri počeli su koristiti umjetnu inteligenciju za zabavu ili olakšavanje obavljanja svakodnevnih zadataka. No veoma brzo postaju previše ovisni i vezani za ono što bi trebao biti alat.
To se posebno odnosi na mlade koji koriste alat Character.AI, u kojem su mogli stvarati virtualne likove i komunicirati s njima.
Analizirajući objave vezane uz korištenje Character.AI-a, istraživači su pronašli dokaze o prisutnosti svih šest čimbenika povezanih s bihevioralnom ovisnosti: sukobljene želje, emocionalnu vezanost, povlačenje, toleranciju, recidiv i promjene raspoloženja.
'Bez obzira koliko želim prestati ili barem uzeti pauzu, osjećam da ne mogu jer je to došlo do točke u kojoj imam osjećaj da ću poludjeti bez toga', zapisao je jedan od korisnika Reddita. 'Želim vratiti svoj mozak u normalu, gdje se mogu sam nositi sa svojim emocijama i ne moram se oslanjati na botove da se osjećam bolje', navodi drugi.
Znanstvenici ističu kako je ta samosvijest, pogotovo u tinejdžerskoj dobi, zapanjujuća, a opisuju koliko je teško držati se podalje od Character.AI-a iako su svjesni njegove štetnosti. Glavni autor studije, Matt Namvarpour, upozorio je da je sama priroda ovih AI chatbotova jedan od ključnih čimbenika zbog kojih ih je tako teško prestati koristiti.
Neke zemlje, poput Kine, to su prepoznale i pokušavaju uvesti red posebnim reguliranjem interakcije između AI chatbotova i djece, odnosno mladih. Druge zemlje, poput SAD-a, protive se takvim mjerama, a ostatak svijeta nalazi se negdje u sredini.
Posebno zabrinjava to što su chatbotovi interaktivni i emocionalno osjetljivi pa se cjelokupno iskustvo više osjeća kao odnos, a ne korištenje alata, upozoravaju znanstvenici. 'Odustajanje u tom slučaju nije samo prekid navike, već se može osjećati kao distanciranje od nečega smislenog, što otežava prepoznavanje i prestanak ovisnosti', zaključuje Namvarpour.