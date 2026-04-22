Puca ljubav između tinejdžera i chatbotova: Sve više ih želi 'prekinuti vezu'

Istraživanje koje je provelo Sveučilište Drexel pokazuje koliko su mladi zapravo postali samosvjesni. Analizirajući stotine objava na Redditu, tim informacijskih znanstvenika otkrio je da su sve svjesniji potencijalnih negativnih nuspojava koje tehnologija ima na njihove živote.

Kako navode u studiji u digitalnoj knjižnici Association for Computing Machinery, a predstavljenoj na konferenciji o ljudskom utjecaju u računalnim sustavima, brojni tinejdžeri počeli su koristiti umjetnu inteligenciju za zabavu ili olakšavanje obavljanja svakodnevnih zadataka. No veoma brzo postaju previše ovisni i vezani za ono što bi trebao biti alat.

To se posebno odnosi na mlade koji koriste alat Character.AI, u kojem su mogli stvarati virtualne likove i komunicirati s njima.