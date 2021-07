Prvi put ikad: Astronomi snimili nevjerojatan prizor - proces nastajanja egzomjeseca

Po prvi put snimljen događaj zabilježen je unutar deset milijuna godina starom sustavu na udaljenosti od 370 svjetlosnih godina od Zemlje

Disk prašine proteže se udaljenosti malo većoj od one između Zemlje i Sunca gdje se nalazi dovoljno mase za nastanak tri mjeseca veličine našeg prirodnog satelita. Benisty kaže da su se mjeseci vjerojatno već formirali, no da nemamo konkretne dokaze s obzirom da ih ne možemo vidjeti pomoću ALMA-e. Prema časopisu Science, Ekstremno veliki teleskop na kojem se još radi imat će dovoljno snage da to provjeri. Problem je što ćemo do dovršetka konstrukcije morati malo pričekati - bar do početka 2027.