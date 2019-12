Pronađite radno mjesto vaših snova u ovotjednom pregledu IT oglasa

Tražite posao u IT-ju? U najnovijem pregledu aktualnih oglasa s portala MojPosao traže se stariji IT specijalisti, sistem inženjeri, PHP Developeri...

M+ Grupa, regionalni lider u pružanju usluga kontaktnog centra i direktnog marketinga, objavila je oglas za radno mjesto: Stariji IT Specijalist (m/ž). Radeći na njihovim projektima imat ćeš priliku ostvariti profesionalne i osobne razvojne ciljeve, a opis posla, između ostalog, uključuje koordinaciju i komunikaciju sa IT odjelima klijenata i vanjskih providera, održavanje i instalaciju računala i IT opreme te otklanjanje IT Help Desk problema. Na oglas se možeš prijaviti do 10. prosinca.

INsig2 je osnovan 2004. godine s ciljem implementacije sofisticiranih sustava tehničke zaštite. Njihov inovativan pristup realizaciji integriranih sustava tehničke zaštite baziranih na ICT tehnologijama su prepoznali vrhunski klijenti širom Europe poput Etihada, Cisca i Microsofta kao i brojni klijenti u RH. Svoj tim motiviranih stručnih djelatnika žele osnažiti osobom koja će spremno uskočiti u ispražnjene 'cipele' Sistem inženjera (m/ž). Novom kolegi nude dinamično radno okruženje, sudjelovanje na međunarodnim projektima i konferencijama te mogućnost putovanja. Rok za prijavu je 10. prosinca.