Proizvodnja u Hrvatskoj u porastu: Evo tko na svjetskom tržištu bilježi najsnažniji uzlet

'Mi smo se pozicionirali u specifičnoj niši u kojoj su velike kompanije, no one su trome, a mi smo brzi i fleksibilni. Razvijamo i ono što oni ne razvijaju. Među 20 smo vodećih svjetskih tvrtki za elektroničke uređaje za željeznicu. Najmanji smo, ali smo na tom popisu. Nije jednostavno ući u specifične niše, ali to je rješenje za hrvatske tvrtke', rekao je Zvonimir Viduka, osnivač i direktor tvrtke Altpro koja će uskoro u Velikoj Gorici otvoriti novu tvornicu.

Poduzetnici, složili su se govornici i panelisti na konferenciji podnaslova Zemlja prilika, svijetom trebaju hodati širom otvorenih očiju te stvarati nešto novo, bolje ili ljepše od postojećeg.

'Lijepo je znati da novi dan donosi nove ideje, a svaku ideju treba dobro promotriti. Ideja koja završi u ladici, nije ideja. Svijet priznaje samo ostvarene ideje! Nama je cilj bio štititi ljude i imovinu, a sada pomoću novog postrojenja za zbrinjavanje otpada doprinosimo i zaštiti okoliša', kazao je Vjekoslav Majetić, predsjednik Nadzornog odbora i vlasnik tvrtke DOK-ING čiji se proizvodi među kojima su oni za razminiravanje i rudarstvo, koriste diljem svijeta.