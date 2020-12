Stalno je prazan? Produljite životni vijek baterije laptopa uz ove korisne postavke

Windows 10 omogućava uređivanje takozvanog power plana, odnosno režima potrošnje smještenog u postavkama vašeg stolnog računala ili laptopa

Napredne postavke stanja mirovanja

The plan napajanja Windowsa 10 ima još zanimljivih opcija. Birajte Change advanced power settings za otvaranje naprednog izbornika.

Tamo ćete naći tri dodatne opcije: Sleep after (spavaj nakon), Allow hybrid sleep (dozvoli hibridni san) i Hibernate after (hiberniraj nakon). Hybrid sleep omogućava kombinaciju spavanja i hibernacije koja je idealna za stolna računala, no nije toliko korisna kod laptopa.

Sleep after moguće je kombinirati sa Hibernate after. Ako Sleep stavite na 'Never', odnosno nikad i postavite vrijeme za hibernaciju, računalo će hibernirati umjesto spavanja. Najbolja štednja enerigje postiže se, doduše, kobinacijom ove dvije značajke - računalu naredite da uđe u hibernaciju nakon određenog vremena umjesto da mu samo naredite da spava (spavanje troši više energije).

Što je to hibernacija?

Hibernacija strpa vaš sistemski RAM na disk i nakon toga ugasi računalo, dramatično smanjivši potrošnju struje. Ovo rješava i problem sa nestankom strujem pošto je sve spremljeno na disk. Povratak iz hibernacije traje dulje od buđenja iz sna.

Napajanje procesora

Pokretanje zahtjevnih programa može uzrokovati dramatični pad baterije, nezavisno o planu kojeg koristite. Processor power management kontrolira snagu vašeg CPU-a, pruživši dulji radni vijek u zamjenu za brzinu procesora.

Ako je maksimalno stanje 100 posto, vaš CPU će trošiti sve što mu treba. Ako je 50 posto, trošit će manje. Ova opcija podsjeća na 'izvrnuti' overclocking - manje CPU-a značit će manje potrošene struje i dulji život baterije.

Bežični adapteri i grafičke kartice

Ako koristite Intel, vidjet ćete postavke pod imenom Intel Graphics Settings u naprednim opcijama. Tu ćete moći odrediti osnovnu razinu potrošnje grafike u integriranom GPU-u, a na izboru su ravnoteža (balanced), maksimalni život baterije (maximum battery life) i maksimalne performanse (maximum performance). Ako želite više baterije - znat ćete što trebate birati.

Još jedna korisna stavka koju možete promijeniti je posebni plan potrošnje za bežični internet. Možete ga, ako želite, privremeno ugasiti ako želite uštediti na struji. Ako želite maksimalni radni vijek baterije, obavezno se prebacite na Maximum Power Saving.