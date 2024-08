Produkcijski studiji uspješno su ugasili neke od najpopularnijih piratskih stranica na internetu

Savez za kreativnost i zabavu (ACE) godinama je surađivao s Hollywoodskom asocijacijom za filmske filmove (MPA) na suzbijanju digitalnog piratstva, a ovog se tjedna čini se da su organizacije napravile veliki korak prema postizanju svog cilja.

Danas je ACE, koalicija od preko 50 velikih kompanija i produkcijskih studija, uključujući Amazon, Disney i Warner Bros. , preuzeo djelomične zasluge za zatvaranje Fmovies, popularne mreže stranica za streaming na kojima se nalaze piratizirani filmovi i televizijske emisije. U izjavi, ACE je nazvao Fmovies i njegove pridružene stranice 'najvećom piratskom operacijom streaminga na svijetu', a prema The Hollywood Reporteru, policija u Hanoju uhitila je dvojicu osumnjičenika zbog njihove povezanosti s operacijom.

Izvršni direktor MPA i predsjednik ACE Charles Rivkin opisao je uklanjanje Fmoviesa kao 'pobjedu za glumce, ekipu, pisce, redatelje, studije i kreativnu zajednicu diljem svijeta.' Glavna službenica za zaštitu sadržaja MPA-a, Larissa Knapp, dodala je da organizacije vide ovaj potez kao 'slanje snažne poruke' drugima koji trenutno pokreću (ili razmišljaju o pokretanju) slične piratske stranice koje emitiraju materijal zaštićen autorskim pravima.

Zatvaranje Fmoviesa, koji je pokrenut još 2016., dolazi u trenutku kada su se druge ilegalne web stranice za streaming poput Aniwavea i AnimeFlixa iznenada ugasile, što je njihove redovite posjetitelje natjeralo u paniku. Uz ugrađen video Wiz Khalife 'See You Again,' web-stranica Aniwave trenutno sadrži kratku poruku (vjerojatno od njegovih bivših operatera) koja objašnjava da su njihovi ciljevi sa stranicom bili 'stvaranje boljih proizvoda koji pružaju poboljšano korisničko iskustvo i poticanje konkurencije za poticanje tržište za poboljšanje proizvoda.'