Prođite s nama kroz muzej koji će vam otkriti tajne elektriciteta i čaroliju Teslina genija

Tesla je pomogao otkriću bežičnog prijenosa podataka

Promatrajući različite učinke visokofrekventne struje, Tesla je uočio da se ona može prenositi samo jednim vodičem, pa ga je to dovelo do izuma bežičnog prijenosa elektromagnetskih titraja. Radovi na tom području rezultirali su još jednim velikim otkrićem: tako smo došli do osnovnih načela radiotehnike, odnosno danas sveprisutnog bežičnog prijenosa podataka.