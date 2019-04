Prodaja OLED televizora raste za 45 posto, smartfoni stagniraju

Na tradicionalnoj IFA-GPC konferenciji gdje se prezentiraju podaci o tehnološkim dosezima u prošloj godini i daju prognoze za sljedeću istaknuto je kako prodaja standardnih televizora ostaje stabilna, no prodaja UHD televizora bit će veća za 18 posto, a onih sa OLED zaslonom za čak 45 posto. Slično se očekuje i za prodaju pametnih zvučnika; njihova prodaja raste za 41 posto. Kao i televizori, smartfoni ostaju na istoj razini kao lani, a malo povećanje prodaje – 2,8 posto – očekuje se od bijele tehnike

Istaknuto je to na skupu IFA-GPC održanome u andaluškoj Punta Umbriji, gdje su razni predstavljači objelodanili zanimljive podatke o tehnološkom sektoru u proteklom razdoblju, kao i predviđanja za ovu godinu.

Povjerenje prema tehnološkoj industriji sve je krhkije, s obzirom na nove tehnologije koje sve brže i snažnije nadiru od blockchaina i umjetne inteligencije do samovozećih automobila i robota. U istraživanju koje je Edelman napravio čak 47 posto ljudi vjeruje da se tehnološke inovacije zbivaju prebrzo i promjene koje donose neće biti dobre za ljude poput njih. Stoga je na tehnološkim kompanijama upravo zadaća da zauzmu snažnije pozicije u društvu kako bi pomogli korisnicima u prihvaćanju novih tehnologija.

Magrot Edelman iz istoprezimene američke PR agencije (najveće na svijetu) istaknula je kako je tehnološka industrija imala prilično problema i zastoja u proteklom razdoblju, no unatoč tome i dalje je industrija u koju korisnici imaju najviše povjerenja. Najviše problema bilo je u percepciji umjetne inteligencije, odnosno, kako će se nova tehnologija odraziti na njihovu budućnost.

Tako je istaknuto kako prodaja standardnih televizora ostaje stabilna, no prodaja UHD televizora bit će veća za 18 posto, a onih sa OLED zaslonom za čak 45 posto. Slično se očekuje i za prodaju pametnih zvučnika; njihova prodaja raste za 41 posto. Kao i televizori, smartfoni ostaju na istoj razini kao lani, a malo povećanje prodaje – 2,8 posto – očekuje se od bijele tehnike.

Promjene se očituju i u najjednostavnijim primjerima. Na primjer, u prosjeku ljudi sa zaslona čitaju određeni tekst za 10 posto sporije nego s papira.



Hans-Joachim Kamp, predsjednik Nadzornog odbora kompanije gfu Consumer & Home Electronics koja organizira IFA-u istaknuo je kako, s druge strane, umjetna inteligencija omogućuje da se postojeći proizvodi drastično unaprijede. Tako sustavi govornih komandi osiguravaju uređajima nova svojstva i šire njihove mogućnosti. U prošloj godini je tehnološko tržište po prvi puta u povijesti generiralo više o trilijun eura, zahvaljujući porastu od 3,3 posto. Ove godine očekuje se porast od 1 posto na 1,052 trilijuna eura.



Ove godine, IFA će ugostiti još više startupova u svome innovation hubu IFA Next, a po prvi puta službeni partner IFA-e Next bit će Japan. Na zanimljivim prezentacijama koje su imali predstavnici Japana kao prve službene zemlje-partnera te jedne velike (Panasonic) i male (Unipos) kompanije nastojalo se razbiti uvriježene predrasude o životu u Japanu od toga da su potpuni workoholici (ne, više su alkoholici, šarmantno je naglasio Keita Nishiyama, generalni direktor Ureda za komercijalnu i informacijsku politiku pri japanskome Ministrastvu gospodarstva) do toga da riža prevladava u prehrani (više se jede kruh).



Na konferenciji su objavljena imena i dva keynote govornika na IFA-i To su Richard Yu, predsjednik Uprave Huaweija i Christiano Anon, predsjednik Qualcomma. Objavljeno je i da po prvi put IFA ima globalnoga audio partnera, a to je Sennheister, kompanija koja izlaže na tome sajmu već 69 godina.