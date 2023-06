LG OLED televizori već su cijelo desetljeće na vrhu

OLED jednostavno omogućava više

'U tih deset godina, od 2013. do 2023. godine, LG je uporno potvrđivao zašto OLED zaslužuje biti na samom vrhu. To dokazuju brojne pohvale, nagrade i certifikati, poput jedanaest uzastopnih priznanja za inovacije na sajmu CES, nagrade Red Dot i IF Design Award, za najbolji dizajn i koncept dizajna, a ovi njihovi televizori prepoznati su i po održivom dizajnu kojim LG dokazuje konstantne napore u smanjenju plastičnog otpada', poručio je Ivan Godinić, specijalist za LG smeđu tehniku u Hrvatskoj.

Isti sadržaj može izgledati vrlo različito, ovisno o tehnologiji zaslona koju televizor ima. LG-evi OLED televizori imaju milijune samoosvjetljujućih piksela koji se uključuju i isključuju prema potrebi radi postizanja savršene crne boje i beskonačnog kontrasta, što rezultira najboljom kvalitetom slike.

Svojom inovativnošću posebno se ističe 97-inčni LG SIGNATURE OLED M (model M3), kao prvi potrošački TV na svijetu s bežičnim rješenjem sposobnim za real-time video i audio prijenos do 4K 120Hz, čime je LG dodatno ojačao svoju snažnu poziciju u ultra-velikom premium TV segmentu.