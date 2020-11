Procurile prve specifikacije: Zar će ovako izgledati Samsung Galaxy S21?

Prema neslužbenom izvoru, novi Galaxy S21 imat će tri verzije. U prodaju će stići standardni S21, S21 Plus i S21 Ultra

Što se procesora tiče, sva tri smartfona radit će na Snapdragonu 875 ili Exynosu 2100, a pokretat će ih One UI 3.1 temeljen na Androidu 11. Kamera će, po uzoru na popularne trendove, varirati od modela do modela. Tako ćemo S21 i S21 Plus dobiti sa kombinacijom glavnog objektiva od 12 MP, ultra širokokutnog objektiva od 12 MP i telefoto objektiva od 64 MP.

Što se baterija tiče, one će također varirati od modela do modela: S21 dolazi s baterijom od 4000 mAh, Plus ima nešto jaču od 4800 mAh, dok ultra ima najjaču od 5000 mAh. Boje za S21 uključuju Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray i Phantom White. Plus dolazi u Phantom Silver, Phantom Black i Phantom Violet, dok Ultra ima samo dvije boje Phantom Silver i Phantom Black.

Cijena im, prenosi Android Police, još nije poznata.