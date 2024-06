'Prilagodbom svojstava stakla povećava se potencijal za tehnološke primjene'

Naglašava da se 'ishodni materijal može regenerirati i ponovno koristiti', pri čemu zadržava učinkovitost u idućem katalitičkom ciklusu. Štoviše, ova se stakla mogu pripremiti jednostavnim postupkom koji osigurava obnovljivost i pojednostavljuje pripravu materijala na većim razmjerima.

Ovakva istraživanja su važna jer razumijevanje načina na koji se različiti oksidi međusobno povezuju unutar strukture stakla, otvara mogućnosti za razvoj novih vrsta natrij-ionskih baterija koje bi mogle biti učinkovitije i isplativije od trenutnih litij-ionskih opcija, zaključuju s IRB-a.

Također, znanstvenici su dodatno potvrdili multifunkcionalnost fosfatnih stakala i staklo-keramika, te su pokazali da su električna i katalitička svojstva usko povezana sa strukturnim značajkama stakla, što omogućava njegovu daljnju prilagodbu i optimizaciju za specifične primjene.

Istraživanje mentorira Luka Pavić, a na njemu još sudjeluju Jana Pisk i Željko Skoko s PMF-a u Zagrebu te Peter Mošner i Ladislav Koudelka s FKT-a.

Rezultati istraživanja objavljeni su u nekoliko znanstvenih časopisa: Journal of Physics and Chemistry of Solids, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Journal of Non-Crystalline Solids te International Journal of Molecular Sciences.