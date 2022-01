Prije, tijekom i nakon eksplozije: Znanstvenici uspjeli snimiti supernovu masivne crvene zvijezde

Astronomi su prvi put u povijesti uspjeli popratiti cijeli proces supernove crvenog zvjezdanog superdiva, postavivši temelje za buduća promatranja

Za ovaj su pothvat iskoristili teleskop Pan-STARRS, smješten na Mauiju, pomoću kojeg su prepoznali crvenog superdiva tijekom ljeta 2020. Zvijezdu je, piše Engadget , odalo intenzivno emitiranje svjetla koje je ujesen kulminiralo supernovom. Znanstveni tim popratio je to te snimio bljesak sustavom LRIS smještenim u promatračnici Keck na Havajima. Supernovi su nadjenuli ime SN 2020tlf.

Promatranja ove kozmičke kataklizme pokazuju da je zvijezda trenutak prije eksplozije vrlo vjerojatno izbacila veliku količinu okozvjezdane tvari. Dosadašnja promatranja pokazala su da su crveni divovi prije eksplozije bili relativno mirni, no ovi podaci sugeriraju da neki od njih prije eksplozije mijenjaju internu strukturu, što, pretpostavlja se, rezultira izbacivanjem velike količine plina.

SN 2020tlf se nalazi u galaksiji NGC 5731, smještenoj oko 120 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje. Riječ je o zvijezdi koja je bila 10 puta masivnija od Sunca. Zvijezde, podsjećamo, postaju supernove kad im ponestane goriva i kad propadnu u sebe zbog vlastite gravitacije, pokrenuvši ogromnu fuzijsku eksploziju. Da bi se to dogodilo, moraju biti dovoljno velike (od 8 do 15 solarnih masa) ili će se samo urušiti u bijelog patuljka, kao što će, s vremenom, to napraviti naša zvijezda. Zvijezde s više od 15 solarnih masa nakon smrti postaju crne rupe.