Darwinov doprinos kronobiologiji dugo je bio zaboravljen. Sad je ponovo 'otkriven'

Naime, stoji u ovoj definiciji, biološki ritmovi različitog perioda, od nekoliko sati do više od stotinu godina, postoje u svih živih bića.

Darwinov rad o 'kretanjima u snu' kod biljaka, koji je objavio 1880. sa sinom Francisom, dobro je poznat. U njemu oni istražuju dnevne cikluse otvaranja i zatvaranja lišća. No na istu temu postoje Darwinovi zapisi koji sežu još u 1838., kad je počeo zapisivati pravilnost u 'kretanju' lišća kad ih se dotakne jer je zaključio da taj proces mora imati veze i s dnevnim ritmom.

I kasnije tijekom karijere vodio je bilješke o sezonskim i dnevnim biološkim ritmovima, recimo pratio je dnevno i noćno ponašanje životinja, sezonske migracije, ciklične promjene vezane uz reprodukciju, hibernaciju, pa sve do ritma plime i oseke. Utvrdio je nasljednost i prilagodljivost mnogih od tih ciklusa, od uvijek istog vremena u kojem se događa sezona parenja do ispuštanja mirisa nekih biljaka zbog privlačenja noćnih oprašivača. Sve to, kažu autori studije, pokazuje da je Darwin bio iznimno zainteresiran za polje koje danas nazivamo kronobiologijom.