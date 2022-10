Prijavljivanje na stranice putem Facebooka i Googlea možda nije najbolja ideja: Ovo su razlozi za to

Ako tražite kratak odgovor na pitanje je li prijava uz pomoć društvenih mreža dobra ideja, kratak odgovor je - ne

Svaki internaut koji se pokušao prijaviti na neku stranicu ili u aplikaciju susreo se s tipkom koja sugerira zaobilaženje dosadnih lozinki te prijavu putem Facebooka ili Googlea. Premda ideja zvuči bezazleno, problem je što te ikonice za prijavu mogu ugroziti vaše osobne informacije ili dozvoliti velikim kompanijama da vas prate. Naravno, nije sve crno-bijelo: u nekim je slučajevima korištenje posredničke prijave dobra stvar, no u većini se slučajeva radi o stranicama koje se vašom prijavom mogu domoći podataka na Facebooku ili Googleu.

Tipke za prijavu u pravilu nisu loša stvar. 'Ako je riječ o legitimnoj stranici ili usluzi, ne postoji previše razloga za brigu', rekao je Bogdan Botezatu, voditelj istražnog centra za prijetnje u Bitdefenderu. Neki se ljudi oslanjaju na Google kako bi mu pružili pristup kalendaru, no tu postoji veći problem. 'Po čemu znate da je prijava Googleom legitimna ili ne', pita Jen Caltrider, voditeljica projekta Privacy Not Included u Mozilli. 'Istražiteljica sam specijalizirana za računalnu sigurnost i iskreno - nisam sto posto sigurna', ističe.

Naravno, tu je i druga potencijalna prijetnja u obliku tipki za prijavu putem Googlea i Facebooka, a oni se time zapravo oslanjaju na ljudsku lijenost i averziju prema stvaranju novih lozinki. Facebook, naravno, uvjerava korisnike da je ova metoda bolja od pisanja novih lozinki ili, božesačuvaj, korištenja istih lozinki za svaku prijavu - što je jedna od najvećih sigurnosnih grešaka na cijelom internetu.

Razlog zbog kojeg treba oklijevati s prijavom putem Facebooka je to što tipke poput tih mogu biti lažne te navući korisnike da kriminalcima predaju informacije o prijavi. Također valja uzeti u obzir to da ako, hipotetski, netko uspije ukrasti vašu lozinku te se prijavi na Facebook - dobit će pristup svim tim stranicama. Konačno, korištenjem tih tipki olakšavate Googleu i Facebooku posao praćenja vaših aktivnosti na internetu. Obje kompanije poznate su po korištenju vaših internetskih navika za to da ostvare dobit, što za sobom povlači nekoliko dodatnih pitanja o privatnosti na internetu.

Najbolja stvar koju možete napraviti je preskočiti cijeli taj kaos te početi koristiti menadžer za lozinke.

Dobra vijest glasi pak da Google i Facebook imaju način na koji možete provjeriti gdje ste prijavljeni. Ako koristite Google, prijavite se na svoj račun i uđite u centar za dozvole. Tamo ćete vidjeti sve aplikacije treće strane koje koriste vašu prijavu putem Googlea, kao i mogućnost povlačenja njihovih dozvola.

Ako ste na Facebooku, prijavite se na račun i odite na postavke za aplikacije i internetske stranice. Facebook automatski gasi veze koje niste koristili 90 dana, no i dalje se isplati provjeriti što ste toj stranici odlučili dozvoliti.