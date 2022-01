Previše vremena ste na smartfonu? Svakako isprobajte ove trikove za WhatsApp, Facebook, Instagram...

Kontrolirate li svoj smartfon ili je on gazda u kući? Ako vam ždere vrijeme i koncentraciju više nego što bi trebao, pokazat ćemo vam kako možete početi rješavati taj problem

Ako i vi osjećate da je vrijeme za smanjivanje doživljaja kad je riječ o korištenju društvenih mreža, evo nekoliko savjeta kako to možete učiniti.

1. Twitter: Utišajte ljude i teme

Možete poboljšati iskustvo korištenja Twittera tako što ćete utišati ljude i teme koji vas baš i ne zanimaju (ili vam aktivno idu na živce).

Kucnite sličicu s tri točkice na profilu osobe koju želite utišati i odaberite Mute. Isto možete napraviti za riječi, izraze, naslove filmova... Otvorite Settings, nađite Privacy and safety, kucnite Mute and block i potom znak plus (+) kako biste dodali ono što želite utišati.

2. WhatsApp: Isključite potvrde o čitanju

Pod stresom ste kad netko ne pročita poruku koju ste poslali? Ili ste pod pritiskom da morate odgovoriti na poruku čim ste ju vidjeli? Isključite značajku koja omogućuje praćenje toga.

Otvorite Settings, pa Account. Odaberite Privacy i isključite sklopku uz Read receipts.

3. Facebook: Srežite News Feed

Obrišite Facebookovu aplikaciju s pametnog telefona i koristite tu društvenu mrežu samo na desktop računalu. Ne samo što ćete time vjerojatno automatski smanjiti korištenje, već možete instalirati korisna proširenja za web preglednik Chrome, kao što je News Feed Eradicator, koja umjesto News Feeda prikazuju citate za inspiraciju.

4. Instagram: Sakrijte brojač lajkova

Broj lajkova ne govori puno o vama kao osobi. Ako vam ipak stvara pritisak, najbolje bi bilo sakriti ga. Na bilo kojoj objavi kucnite sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu i odaberite Hide like count. Tako ćete samo vi vidjeti broj lajkova.

Spremni ste za korak dalje? Kako biste sakrili broj tuđih lajkova, kucnite Settings, pa Privacy. Odaberite Post i uključite sklopku uz Hide like and view counts.