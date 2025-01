Prekretnica za Bezosa: Blue Origin prvi put uspješno lansirao svoju najveću raketu

Prvi let moćne rakete iščekuje se godinama i više je puta odgađan , u ponedjeljak čak i otkazan u posljednji trenutak zbog tehničkog problema. No bude li se misija odvijala po planu očekuje se da New Glenn stigne u orbitu, što je prvi put za privatnu svemirsku tvrtku osnovanu 2000.

'Sve povrh toga je bonus', rekao je već David Limp, izvršni direktor Blue Origina. Premda tvrtka svojom raketom New Shepard već nekoliko godina vodi turiste u svemir na nekoliko minuta, dosad još nije izvela nijedan orbitalni let.

Raketa za višekratnu upotrebu

George Nield, predsjednika tvrtke koja promiče privatne svemirske aktivnosti, smatra da je lansiranje New Glenna dobra vijest za čitav svemirski sektor, jer je 'dobro imati konkurenciju, imati mogućnost izbora'. 'Ovo je iznimno značajno za komercijalnu svemirsku industriju, ali i za vladu i NASA-u' jer, ne samo da smanjuje trošak, već nudi i plan B 'u slučaju problema s uređajem', pojasnio je AFP-u prije leta.

Ova inauguracijska misija New Glenna bi, prema očekivanjima trebala trajati šest sati. New Glenn je raketa za višekratnu upotrebu. Njezin prvi stupanj pokreću motori BE-4 na ukapljeni prirodni plin i tekući kisik. Blue Origin je ranije uspio spustiti svoju raketu New Shepard na kopno u Teksasu, no ovaj će put pokušati kontrolirano slijetanje prvog stupnja na teglenicu na moru - delikatan manevar sličan onima koje izvodi SpaceX.