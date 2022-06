Potpisali su prvi kolektivni ugovor u gejming industriji, a sada rade i s profesorom Baltazarom. Pogledajte kakve planove imaju u Gamechucku

Hrvatski studio za razvoj videoigara Gamechuck i Novi sindikat nedavno su potpisali prvi kolektivni ugovor (KU) u gejming industriji u Hrvatskoj. Dokument ugovara skraćeno radno vrijeme, veći broj slobodnih dana i 10 posto udjela u dobiti za radnike Gamechucka. To, doduše, nije jedina nova stvar koja se događa u poznatom startupu. Uhvatili smo priliku i razmijenili nekoliko riječi sa suosnivačem firme Aleksandrom Gavrilovićem

'To će donijeti znatne uštede i omogućiti ljudima da se školuju i certificiraju za deficitarna zanimanja bez plaćanja najmova skupih strojeva poput viličara te će prvu trećinu svih lekcija proći koristeći VR instruktora. To je budućnost koju ćemo uskoro možda i doživjeti jer su HZZ i Ministarstvo rada također partneri u tom projektu', ističe.

Sigurnost kolektivnog ugovora

Nedavno potpisivanje prvog kolektivnog ugovora u gejming kompaniji u Hrvatskoj velik je korak naprijed. Na pitanje jesu li nedavni rezultati i sam ugovor utjecali na plaće, Gavrilović je dao jednostavan odgovor.

'Kao što je već poznato, Gamechuck je tvrtka pod kolektivnim ugovorom koji je javno dostupan na našim web stranicama, tako da su sve plaće i njihov godišnji rast unaprijed definirani, bar u minimalnoj mjeri, te sadrži i dodatke za godine poslovanja, udio u dobiti i slično', ističe.

Gavrilović je svjestan toga da loše poslovanje može značiti bankrot svake tvrtke, pa i one s kolektivnim ugovorom, no vjeruje da je kod njih to znatno otežano jer imaju mehanizme demokratske kontrole financija i održivosti poslovanja, poput zadržavanja barem 50 posto dobiti u tvrtki (do sada su uvijek zadržavali 100 posto).