Postanite virtuoz Vibera uz ove super korisne trikove

Ako želite izvući apsolutan maksimum iz poznate aplikacije za čavrljanje, ne možete promašiti ako počnete koristiti ove značajke

'Broadcast Lists' posebne su liste uz pomoću kojih istu poruku možete poslati velikom broju nepovezanih primatelja. One se koriste za situacije u kojima ne želite staviti nepovezane ljude u isti grupni razgovor (na primjer, vašeg najboljeg prijatelja i vašu baku). Na koncu, bit će malo čudno ako počnete spajati ljude iz raznih krugova u jedan grupni razgovor gdje ih pozivate na sutrašnju dvorišnu rasprodaju. Listu za objave radite tako da napravite izbor dvoje ili više ljudi iz kontakata, dodate ili maknite kontakte koje kad god želite i listi dodijelite ime kako više puta ne biste morali birati ljude koji će u njoj biti.

Spomenite nekog u grupnom razgovoru

Grupni razgovori su jako korisni kad želite čavrljati s hrpom ljudi, no vrlo su nepraktični ako u njima želite privući pažnju samo određenih članova. Na sreću, Viber ima trik pomoću kojeg možete spomenuti nekog sugovornika i on će o tome biti obaviješten. To radite upisivanjem znaka '@' kojeg slijedi ime kontakta. Osoba će nakon slanja poruke dobiti podsjetnik da ste ju spomenuli - čak i ako je razgovor utišala.

Smjestite poruku na vrh razgovora

Ako ste kojim slučajem administrator razgovora, ova će vas značajka oduševiti. Pribijanje poruka dozvoljava postavljanje pitanja cijeloj grupi ili podsjećanje iste na nadolazeći događaj. Za pribijanje poruke na vrh samo ju birajte zajedno sa znakom 'Pin'. Također možete staviti postojeću poruku iz razgovora koja će se pojaviti na vrhu ekrana i svaki će ju član moći pročitati.

Pronađite određenu naljepnicu

Pretraga naljepnica pomaže pri pronalasku najboljih načina za osobni izražaj. Pritisnite na tipku s naljepnicom i nakon toga na tipku za pretragu (koja izgleda kao povećalo) unutar menija za naljepnice. Upišite riječ ili riječi koje najbolje opisuju to što želite izraziti i vidjet ćete kolekciju naljepnica koje možete iskoristiti. Nakon toga birajte naljepnicu kako biste je podijelili u vašem razgovoru, zaključuje Viber.