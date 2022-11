Nova generacija 'Career shiftera': Unutar tvrtke prolaze kroz intenzivnu obuku nakon koje postaju softver developeri

Borba za IT stručnjake na tržištu rada izazov je s kojim se suočava većina tehnoloških tvrtki, koje nastoje na različite načine zadržati, ali i privući nove talente. No samo neke se uspijevaju okrenuti drugim načinima popunjavanja pozicija

Jedna od njih je HT Grupa koja od prošle godine provodi program Career Shifter. Njime zaposlenicima iz odjela kompanija koja djeluju unutar HT Grupe – HT, Iskon i Combis – a koji nemaju prethodno IT iskustvo, omogućuju zaokret u karijeri te da postanu softver developeri. Nakon što završi natječaj, a prijavljeni kandidati prođu kroz zahtjevan selekcijski proces, odabrani tijekom četiri mjeseca pohađaju intenzivan edukacijski program tijekom kojeg su oslobođeni svih radnih obaveza. Nakon završetka programa dolaze raditi u IT odjele gdje uz predane i iskusne mentore, senior developere, prolaze kroz intenzivnu obuku te nastavljaju učiti kroz radne zadatke, stjecati iskustvo i osposobljavati se samostalan rad. Da je interes za ovaj program doista velik potvrđuje i podatak da se ove godine prijavilo više od 105 zaposlenika iz Iskona, Combisa i HT-a.

Od sredine rujna ove godine pa sve do 31. prosinca Valerija Bizomec, Mihovil Stagličić, Matija Cvetan, Ante Katalinić, Marija Mamić, Lana Pavić, Filip Husić, Dalibor Kovačec, Matej Gaće iz Hrvatskog Telekoma, Damir Šmintić i Denis Križak iz Iskona te Matija Bevandić odslušat će uz predavanja, odraditi vježbe, i položiti završni ispit, a u novu godinu, 1. siječnja 2023., zakoračit će na novom radnom mjestu kao junior software developeri.

Ovo je međunarodni program u kojem sudjeluju sve zemlje članice Deutsche Telekom Grupe, a iz HT-a su ponosni što upravo Hrvatska ima najviše predstavnika – 12. Pritom iz HT-a ističu da bi voljeli povećavati sustavno taj broj iz godine u godinu i pružiti zainteresiranim zaposlenicima priliku za prekvalifikaciju.

Razgovarali smo s nekoliko zaposlenika koji čine drugu generaciju 'shiftera' te su nam otkrili svoje motive, ali i prve dojmove s obuke.

'Preporučio bih i drugim kolegama da se prijave'

Filip Husić počeo je raditi u HT-u 2019. godine u korisničkoj podršci gdje je tijekom godina značajno napredovao. Za sebe kaže da je strastveni gejmer i zaljubljenik u tehnologiju, koji žali što je upisao matematiku umjesto informatike koja ga je oduvijek više zanimala. Kako ga je srce uvijek 'vuklo' informatici, program Career Shifter bio je sjajna prilika da ostvari snove.

Prijavio se već prošle godine na program, no kako nije prošao zbog manje greške, odlučio je pokušati ponovno ove godine i – uspio. 'Sretan sam što sam upao na program. Predavanja nisu toliko zahtjevna jer me ovo stvarno zanima i želim se specijalizirati za jedno područje. Zvuči mi zanimljivo sve što nas čeka i kad počnemo raditi na novim pozicijama, tad ćemo moći pokazati i svoje znanje, napredovati. Preporučio bih kolegama da se prijave i pokušaju – sad je najbolji trenutak, a uz to je i važno stalno se obrazovati', kaže Filip.

'Ovakvi projekti su sjajni'

Denis Križak je zadnje dvije godine u Iskonu u SBM-u backofficeu, gdje se uglavnom bavio obradom dokumentacije i novim korisnicima, no uvijek je, kaže, ciljao na radno mjesto developera, a sad se za to otvorila i odlična prilika. Već ima dosta iskustva u programiranju, a Career Shifter bio je za njega nova stepenica, u želji da dodatno napreduje. 'Super je što se se možete prijaviti neovisno o predznanju. Morate najprije zadovoljiti test kognitivnih sposobnosti i osobnosti, proći selekcijski postupak. U četvrtak smo imali i prvu provjeru, prošao sam s 95/100. Imali smo tri tjedna da radimo s materijalima, a onda su krenule vježbe gdje su mentori provjeravali koliko znamo o programiranju', otkrio nam je Denis.

Valerija Bizomec u HT-u radi već četiri godine u odjelu ljudskih resursa na obračunu plaća. Otkrila nam je da je programiranje oduvijek zanima te da je ono uskoro vezano uz analitiku, brojeve, predviđanja grešaka, stoga je oduvijek htjela pronaći rješenje i za različite probleme u IT-ju.

'Cijeli život mi se sad usmjerio na edukaciju; intenzivno je, ali zanimljivo. U sklopu ovog programa imamo grupu od 17 ljudi u kojoj smo sa Slovacima i Česima, no najviše je nas Hrvata pa mi se međusobno puno pomažemo. Kolega Denis nas mentorira vikendima, s obzirom na intenzitet obuke, posebno za nas koji nemamo toliko iskustva. Predavanja su na engleskom jeziku, upoznajemo se s programskim jezicima, agilnim metodama, kompleksnim programskim metodama i raznim tehnikama. Ovakvi projekti su sjajni, pogotovo jer predstavljaju priliku za sve, neovisno o tome iz kojeg odjela dolazite', istaknula je Valerija.

'Ovo je velika prilika'

Jedan od mentora i tehnički voditelj Igor Vlahek rekao je da su puno naučili sa 'shifterima' prve generacije. Pojasnio je da će s 1. siječnja biti podijeljeni po timovima te da će na početku raditi na različitim projektima sa svojim mentorima. Radit će i na rješavanju različitih problemskih operacija kako bi se što bolje upoznali sa svim procesima i poslom.

'Najvažnije je učenje i upornost. Kad dođete i kad počnete, shvatit ćete da ste tek zagrebali po površini. Morat ćete puno učiti. No ako nešto ne znate, pitajte mentore, istražite sami i budite znatiželjni, jer je ovo velika prilika da postanete developeri. Cjeloživotno učenje je važno, a tehnologija se toliko mijenja da ako stanete s učenjem, izgubit ćete korak. Imat ćete cijelo vrijeme podršku nas mentora, posebno na radu na vlastitim projektima, a ako vidimo da ste zapeli, uskočit ćemo', poručio je Vlahek budućim developerima.

Tihana Trivić iz Iskona predstavila je četiri odjela i tima u kojima će raditi – sustavi operativne i poslovne podrške (OBSS) koji ona vodi, sustave naplate, CRM te sustave za prikupljanje i upravljanje podacima. 'Svi odjeli provlače se kroz nekoliko područja: IT poslovna analiza, development, BPM, održavanje sustava i operativni zadaci, devops, DWH reporting. Važno je da se već na početku upoznate sa svim tim sustavima kako biste vidjeli vlastite afinitete', istaknula je Trivić.

Mate Mihaljević, voditelj Java odsjeka u Combisu, 'malom bratu HT-a', naveo je da tvrtka ima više od 400 zaposlenih, da su prisutni u nekoliko država u regiji te da žele širiti poslovanje, kao i da provode više od 1000 uspješnih projekata u zemlji inozemstvu.

'Radit ćete na zanimljivim i važnim projektima u tvrtki s više od 900 IT certifikata. Trenutno imamo više od 30 aktivnih projekata, stoga ćete imati prostor za napredak, vidjeti kako izgleda razvoj aplikacija najvećih banaka te na koji način Combis štedi energiju', istaknuo je Mihaljević.