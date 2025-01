Poslastica za ljubitelje trkaćih društvenih igara: Provjerili smo opravdava li Joyride svoje ime

Trkaće igre na ploči oduvijek su mi bile jedna od najzabavnijih niša. Od iznenađujuće jednostavnog, ali izazovnog Heat: Pedal to the Metal , naslova koji je povezao kartaške igre i kartonsku simulacija utrka, pa sve do drugog dijela spektra, Thunder Road: Vendette , igre koja obuhvaća kinematske eksplozije i kaos - izbor je stvarno velik.

Joyride: Survival of the Fastest nalazi se negdje između Heata i Vendette. Umjesto da se oslanja na taktiziranje ograničenim špilom karata, ovaj futuristički 'Mario Kart' bira bacanje kockica, no i dalje vam sustavom zaključavanja daje prostora za taktiziranje. S druge strane, jasno je da pokušava postići zabavan kaos Thunder Road: Vendette. Sudari i šteta na vozilima ključna su i vjerojatno najsloženija komponenta, no nipošto nisu jedini fokus. Ono što vas Joyride pokušava naučiti je, naime, kako da vozite svoj mali automobil.