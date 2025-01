Poremećaj joj se prikrao, a da nije ni primijetila: Prijeti li i vama ova 'digitalna dijagnoza'?

U studiji iz 2022. sa 846 sudionika na Sveučilištu Southern Cross otkrivena je jasna veza između digitalnog gomilanja i tjeskobe. Nick Neave, direktor Hoarding Research Groupa, rekao je da je to neka vrsta situacije 'kokoš ili jaje'.

Dokument je digitalno gomilanje opisao kao 'nagomilavanje digitalnih datoteka do točke gubitka perspektive, što na kraju rezultira stresom i dezorganizacijom'.

'Instagram i TikTok sada vam omogućuju objavljivanje do 20 slika u jednoj objavi. Svi moji računi stižu online, što znači da preuzimam PDF-ove, ali i snimam snimke zaslona jer što ako ne mogu pronaći PDF kada mi zatreba? Moj inbox pun je spama, ali ne mogu kliknuti 'izbriši sve' jer što ako se tamo kriju korisni promotivni kodovi ili avionske karte u pogrešnoj mapi?

'Kad sam se malo osvrnula, shvatila sam da su svi znakovi bili tu. Mapa sa snimkama zaslona bila je pretrpana chatovima otprije deset godina, imala sam višestruke račune na Instagramu za prijenos uspomena u slučaju da ponestane prostora na Google Disku te stotine GB videopoziva koje nikada više nisam pogledala. Najgore od svega, nakupljanje tijekom godina znači da će mi trebati jako puno vremena da sjednem i izbrišem ono što više ne želim - a to se ne odnosi samo na fotografije i videozapise', požalila se pak autorica teksta, objašnjavajući kako se osjećala.

Neave je rekao da, iako nema formalne dijagnoze, on ispunjava sve uvjete koji ga označavaju kao digitalnog hoardera.

Kako je sve počelo

'Znam da je sve počelo s dobrim namjerama. Svaki put kad bih vidjela svoju fotografiju iz djetinjstva ili čula bratov glas prije nego što je mutirao, bila bih beskrajno sretna što sam to sačuvala. Svaki put kad bih slučajno naišla na razgovor iz tinejdžerskih dana na Google Hangoutsu, poslala bih ga prijateljima i zajedno bismo se smijali onome tko smo nekada bili.

Nisam sigurna kada se to točno pretvorilo u opsesiju. No shvatila sam da me obuzelo kada su instagramske arhive pretvorile sve moje videozapise otprije pet godina u statične slike. Činilo mi se kao da su dijelovi mojih sjećanja zauvijek nestali', požalila se.

Kako riješiti problem?

'Naše vlasništvo određuje naš identitet', rekao je Neave. 'Sve to priča priču o vama, a gomilanje je dio ljudske prirode, čak i više nego minimalizam.'

'Teret online pohrane može se smanjiti boljim sustavima indeksiranja i kategorizacije', savjetovao je, dodajući da redovito čišćenje digitalnog života može smanjiti ovaj problem i spriječiti da se 'razmaše'.