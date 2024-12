Korist za... koga? Grade li tehnološke tvrtke nuklearke za sve ili samo za sebe

Sam Altman predsjednik je tvrtke koja obećava svjetliju budućnost čovječanstvu. Ne, to nije OpenAI, već tvrtka Oklo, u kojoj razvijaju tehnologiju nuklearne energije, navodno nužne za budući napredak umjetne inteligencije.

Struja mora nekako biti proizvedena

Nije sporno kako će do povećanja proizvodnje energije morati doći. Potražnja električne energije američkih podatkovnih centara porasla je 50 posto od 2020. i sada čini četiri posto potrošnje energije u toj državi.Ta bi brojka mogla narasti na devet posto do 2030., prema prognozi analitičara UBS-a koju prenosi CNN Busines.

Očekuje se da će ukupna potražnja za električnom energijom u Sjedinjenim Državama rasti 13 do 15 posto godišnje do 2030., prema analitičarima JPMorgana. Potrebe podatkovnih centara za električnom energijom također ugrožavaju obećanja tehnoloških divova o održivosti njihovog poslovanja kad je riječ o zaštiti okoliša.

Podatkovni centri ne mogu se osloniti na energiju Sunca ili vjetra im je potrebna stabilna opskrba električnom energijom 24 sata dnevno. Tehnički divovi ukazali su na prednost pouzdanosti nuklearne energije u odnosu na druge obnovljive izvore energije, poput sunca ili vjetra.

Microsoft je u rujnu osigurao dogovor o ponovnom otvaranju reaktora na Three Mile Islandu, gdje je 1979. došlo do nesreće i djelomičnog otapanja rekatora, s ciljem oživljavanja drugog reaktora do 2028. Amazon i Meta također su počeli raditi na sklapanju poslova kako bi osigurali buduću nuklearnu energiju za svoje podatkovne centre.

Investicije na sve strane