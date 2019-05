Pokemone ćemo uskoro moći igrati i u snu

Tvorci jedne od najpopularnijih gejming franšiza su na panelu 'pogled u budućnost Pokemona' objavili niz novih igara, uključujući robusnu novu cloud uslugu i dodatak koji će san, odnosno spavanje pretvoriti u razonodu

Kako stvari stoje, obožavatelji Pokemona moći će svoju omiljenu igru igrati i kada spavaju. Pokemon Sleep je naslov najavljen na nedavno održanoj presici 'a preview of the future of Pokemon' tijekom koje je kompanija pričala o novim iskustvima, robusnom cloud servisu i planu za igru s Pokemonima koju igrate dok spavate, prenosi The Verge.

Konkretno, Pokemon Sleep, naslov koji bi trebao izaći 2020. na zanimljiv način san ubacuje kao dio same igre. Cilj je, prema tvorcima, igračima dati razloga da se dodatno vesele svakojutarnjem buđenju. Pokemon je potpisao partnerstvo s Nintendom za izradu novog uređaja za praćenje sna pod imenom Pokémon Go Plus + koji će se spojiti na poznatu mobilnu igru koja će dobiti dodatne značajke dizajnirane za san i odmor.