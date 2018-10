Pogledajte što je Hawking u zadnjoj knjizi rekao o Bogu i vanzemaljcima

Stephen Hawking upozorio nas je kako nas umjetna inteligencija i vanzemaljci mogu nadmudriti te naznačio kako ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost putovanja vremenom

U knjizi Brief Answers to the Big Questions, koju su obitelj i kolege čuvenog fizičara Stephena Hawkinga dovršili oslanjajući se na obilje arhivske građe i posthumno objavili nakon što je preminuo u ožujku ove godine, ponuđeni su odgovori na pitanja koja su Hawkingu postavljana za života.

'Nema Boga. Nitko ne upravlja svemirom. Stoljećima se vjerovalo kako hendikepirani ljudi poput mene žive pod božanskom kletvom. Radije mislim kako je sve moguće objasniti zakonima prirode', napisao je Hawking.