Dana 19. i 20. travnja 2020. provedeno je ispitivanje stavova članica i članova Mense u Hrvatskoj o reakcijama Republike Hrvatske na krizu uzrokovanu pandemijom novog koronavirusa i bolešću COVID-19. U istraživanju su sudjelovala 242 ispitanika

Na pitanje kako ocjenjuju do sada poduzete mjere za sprječavanje širenja novog koronavirusa koje su vlasti u Republici Hrvatskoj poduzele, 87,6% članova Mense koji su sudjelovali u istraživanju smatra da su do sada poduzete mjere jako dobre ili uglavnom dobre, 7,4% ih smatra osrednjima, dok samo 5% ispitanika do sada poduzete mjere smatra uglavnom ili jako lošima.