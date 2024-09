Mensa kreće s testiranjem inteligencije Hrvata: Znate li riješiti ovaj zadatak?

Testiranjima inteligencije 28. rujna u četiri najveća hrvatska grada - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku - Hrvatska Mensa petnaesti put uzastopce sudjeluje u obilježavanju Međunarodnog dana inteligencije. Hrvatska Mensa se još 2010. godine, na inicijativu njemačke Mense, prvi put priključila obilježavanju Međunarodnog dana inteligencije, u kojem je osim Hrvatske tada sudjelovalo još 18 nacionalnih Mensi s četiri kontinenta, prenosi Dnevnik.hr.

'Tijekom ove godine zabilježeno je blago povećanje broja pristupnika koji na testiranjima zadovolje uvjet za učlanjenje. Navedeno može biti dodatna motivacija ljudima koji razmišljaju o testiranju, no na to se još nisu odvažili. Spoznaja o vlastitom potencijalu, odnosno kvocijentu inteligencije, može dovesti do povećanja samopouzdanja i proaktivnosti pri izvršavanju poslovnih i životnih izazova', rekao je Mario Erceg, predsjednik Hrvatske Mense.

Iz Odjela za organizaciju testiranja Hrvatske Mense posebno pozivaju učenike i studente da se prijave jer ostvaruju pravo na popust za testiranje. Kako bi se potencijalnim pristupnicima donekle približili zadaci s testiranja, obavljeni su primjeri zadataka: