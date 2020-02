Podatkovni centri su zastarjeli: dolazi vrijeme autonomnih sustava koji se samostalno konfiguriraju i otklanjaju pogreške

Istraživanje koje su proveli Vertiv i Forbes Insights ukazalo je na očit nedostatak procesa planiranja i priprema za dinamično okruženje u kojem djeluje suvremeni podatkovni ekosustav

Usluge podatkovnih centara ispunjavaju svakodnevne potrebe samo 29 posto utjecajnih klijenata, dok njih samo šest posto smatra da se podatkovni centri pravovremeno ažuriraju, predviđajući njihove potrebe. Velika većina, njih 71 posto, misli da podatkovni centri ne ispunjavaju njihove potrebe. Takve zaključke moguće je pronaći u izvještaju najnovijeg zajedničkog istraživanja tvrtki Forbes Insights i Vertiv 'The Modern Data Center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity'.