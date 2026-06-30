Počinje Liftoff: Zagreb postaje središte regionalne deep tech zajednice

Ovogodišnja tema usmjerena je na stratešku tehnološku neovisnost Europe te ulogu srednje i istočne Europe u razvoju novih tehnologija. Kroz cjelodnevni program sudionici će raspravljati o financiranju inovacija, transferu tehnologije, razvoju startupa te jačanju suradnje između akademske zajednice i industrije.

Konferenciju organizira Nuqleus , program akademskog poduzetništva Inovacijskog centra Nikola Tesla pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, projekta DIGIT i Svjetske banke.

Impresivan line-up govornika

Na pozornici će se izmijeniti neka od vodećih imena europske inovacijske i tehnološke scene, među kojima su Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB), Michiel Scheffer, predsjednik Uprave Europskog vijeća za inovacije (EIC), Stefan Drüssler, izvršni direktor UnternehmerTUM-a, kao i predstavnici vodećih europskih investicijskih fondova, inovacijskih centara i tehnoloških kompanija.

U panel raspravama posvećenima budućnosti europskih inovacija, razvoju deep tech ekosustava i potencijalu Hrvatske pozicionirati se kao jedno od vodećih regionalnih središta za razvoj dubokih tehnologija, sudjelovat će i predstavnici hrvatskih tehnoloških lidera poput KONČARA, Infobipa i Hrvatskog Telekoma, zajedno s predstavnicima Europskog investicijskog fonda (EIF), tvrtke Zaz Ventures te brojnih europskih organizacija koje oblikuju budućnost inovacijskog ekosustava.

Poseban dio programa bit će Nuqleus Demo Day, na kojem će se predstaviti najperspektivniji startup timovi nastali na temeljima hrvatskih znanstvenih istraživanja. Posjetitelji će imati priliku među prvima upoznati novu generaciju hrvatskih deep tech poduzetnika i tehnologije s globalnim potencijalom.

Ulaznice za događaj su i dalje dostupne, stoga iskoristite posljednju priliku i osigurajte svoje mjesto na vodećem regionalnom događaju posvećenom deep tech inovacijama. Cjelokupan program dostupan je na službenoj internetskoj stranici konferencije, a ulaznice se mogu kupiti putem sustava Entrio.