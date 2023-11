Platforma hrvatskih osnivača među 25 najboljih globalnih startupa u turizmu

'Hoteli koji koriste Turneo, uz porast zadovoljstva gostiju i povećani prihod po sobi, vide i snažniju online prisutnost što dovodi do više direktnih bukinga smještaja. S implementacijom koja traje od nekoliko minuta za manje objekte, do tjedan dana za veće lance, Turneo nudi potpunu integraciju s postojećom web stranicom, automatiziranu prodaju i podršku, te uvid u mjesečnu analitiku prodanih tura, aktivnosti i iskustava', navode iz tvrtke.

U nedavno objavljenom dokumentu 'Stvaranje nezaboravnih trenutaka: Savjeti vodećih hotela iskustvenog turizma', (Crafting Unforgettable Moments - Lessons learned from hotels at the forefront of experiential hospitality) Turneo piše zašto je industriji trebalo toliko vremena da riješi ovaj problem. Uz trendove koji oblikuju budućnost sektora, hoteli mogu dobiti praktične savjete o implementaciji rješenja temeljenih na iskustvu i učiti od nekih od najboljih primjera širom svijeta, tvrde idejni začetnici.

'Prihvaćanje novih i inovativnih rješenja nije uvijek bila jača strana turističkog sektora, ali ovaj put moglo bi biti drugačije. S nedavnim najavama Marriotta, Four Seasonsa, Melia hotela i drugih, jasno je da iskustveni turizam već ostavlja snažan trag na čitavi sektor. Za one koji žele ostati u igri, dodavanje iskustava može postati najbolji - ako ne i jedini - način izbjegavanja da postanu samo još jedan bezlični oglas na online pretraživačima', zaključuje Marijan.

Turneo je 2022. godine osnovao Matija Marijan, prethodno direktor u B2B odjelu Expedije, i Fran Kauzlarić, prethodno voditelj inovacija na Zračnoj luci u Bruxellesu.