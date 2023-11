OpenAI potvrdio GPT-5, Altman otkrio detalje

Svijet više nije isti otkako je OpenAI predstavio svoj AI chatbot ChatGPT u studenom 2022. ChatGPT je trenutno neosporni lider među AI tehnologijama u svijetu, kako u pogledu popularnosti, tako i u slučaju korištenja; toliko da je potaknuo AI utrku među velikim tehnološkim tvrtkama.

ChatGPT je prošao brojne iteracije i trenutno ga pokreće OpenAI-jev najmoćniji veliki jezični model – GPT-4 koji se istaknuo zapanjujućim sposobnostima. No sada svijet željno iščekuje njegovu sljedeću verziju – GPT-5. O GPT-5 do sada se nije znalo mnogo. No čini se da je nedavno izvršni direktor Sam Altman dao neke naznake o sljedećem velikom skoku OpenAI-ja.