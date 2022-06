Plaćanje na rate: Kako funkcionira Apple Pay Later i što to znači za tehno diva

Usluga Apple Pay i brojne pridružene opcije za plaćanje polako su pretvorile Apple u banku

Pay Later predstavljen je na ovogodišnjem WWDC-u. Usluga će omogućiti korisnicima da kupe nešto putem Apple Paya i onda vrate taj novac bez kamata u četiri rate u idućih šest tjedana, što je, podsjeća Verge , prvi put da je Apple preuzeo financijsku odgovornost.

Apple se uvođenjem nove usluge Pay Later bacio u područje pozajmica te sve planira odraditi unutar firme, piše Bloomberg . Njegova podružnica Apple Financing LLC navodno je licencirana za to da klijentima pruža pozajmice te će ostati odvojena od glavnog područja poslovanja kompanije.

Kompanija je u partnerstvu s Goldman Sachsom odlučila provesti uslugu uz pomoć Apple Carda. Banka će pritom imati malu, ali važnu ulogu u usluzi Pay Later. Korisnici će tako morati imati Appleovu karticu Mastercard, koju izdaje Goldman Sachs, kako bi iskoristili uslugu Pay Later.

Prema CNBC-u, Apple će provesti meku provjeru kreditne sposobnosti prije dozvoljavanja usluge Pay Later. Također neće dozvoliti dodatne kupnje ako klijent redovito ne plaća rate, a Pay Later neće utjecati na nečiju kreditnu vrijednost (Apple neće prijavljivati neplaćene rate kreditnim biroima). Apple Pay Later će navodno imati ograničenje na 1000 dolara te zasad nije poznato hoće li kompanija naplaćivati kamate za neplaćene rate.