Pet Nokijinih smartfona na koje biste mogli obratiti pozornost

Nokia je zadnjih nekoliko godina ponudila više raznovrsnih pametnih telefona. Kako odabrati onaj koji će vam najbolje odgovarati? Na ovih pet modela trebate obratiti pozornost

Iz Nokije su već najavili tri nova modela smartfona za ovu godinu (Nokia 3.2, Nokia 4.2 i Nokia 9 PureView) . No, dok noviteti ne stignu na recenziju oslonit ćemo se na modele koji su već neko vrijeme u prodaji.

S procesorom Snapdragon 630 i do četiri GB RAM-a te Androidom 8 Oreo Nokia 6.1 nije ni približno među najmoćnijim smartfonima na tržištu. No, robusna je i izdržljiva, a može se pohvaliti i natprosječno dobrim zaslonom (1.920 puta 1.080 piksela) za svoju cjenovnu kategoriju.

Predstavljena u listopadu prošle godine, Nokia 7.1 mogla bi vam odgovarati ako tražite pametni telefon za svakodnevne zadaće koje ne traže moćan procesor. Adut joj je zaslon dijagonale 5,8 inča (14,7 cm) i razlučivosti 2.280 puta 1.080 piksela. Ima dvostruku stražnju kameru i bateriju kapaciteta 3.060 mAh, a pogoni ju Snapdragon 636 s do četiri GB RAM-a. Operativni sustav je također Android 8.

Nokia 5.1

Smartfon iz kolovoza prošle godine, Nokia 5.1 dolazi s metalnim kućištem zbog kojeg izgleda skuplje no što doista jest. Također je opremljena punim HD+ zaslonom (2.160 puta 1.080 piksela), dok su ispod haube procesor MediaTek Helio P18 s do tri GB RAM-a i do 32 GB memorije.