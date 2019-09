Pažnja, ovaj 'obični' Lightning kabel može hakirati vaše računalo

Sigurnosni stručnjak razvio je specijalni hakerski alat OM.G Lightning kabel koji izgleda kao original, a može instalirati zloćudni softver na računalo

Kao što vjerojatno znate, priključivanje nepoznatih USB-ova u računalo nije baš najbolja ideja - oni mogu na sebi imati zloćudni program koji će hakeru dozvoliti da pristupi vašem računalu i vašim privatnim podacima. Kako stvari stoje, sada se ne moramo samo bojati hakerskih USB-ova, već i Ligtning kabela koji vrlo lako mogu hakirati vaše računalo.

Iza najnovije prijetnje Mac računalima stoji Mike Grover, profesionalni haker koji navodno radi u Verizonu i na internetu koristi pseudonim MG. Grover je razvio posebno modificirani Lightning kabel koji može hakirati nečije računalo. MG je prodao nekoliko 'O.MG kabela' tijekom hakerske konferencije Def Con te trenutno surađuje sa dućanom za sigurnosne stručnjake Hak5 kako bi prodao veziju koja podsjeća na Lightning po cijeni od oko 100 dolara.

Isto kao original

MG je tijekom razgovora sa The Vergeom naveo da njegovi kabeli izgledaju i funkcioniraju kao originali, no da imaju instaliran softver i hardver (uključujući dostupnu točku za bežični pristup) unutar samog USB konektora. Kada kabel uključite u računalo on može pokrenuti rutinu koja krade informacije za logiranje ili jednostavno instalira zloćudni softver.