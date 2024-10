Patricija je u Zagrebu pokrenula Institut za AI. Provjerili smo o čemu se radi

'Uvijek mi je zabavno kada me pitaju tko sam jer se osjećam kao da trebam staviti na papir nešto što će 'zauvijek' definirati tko je Patricija Topić, a onda se nakon nekoliko godina nasmijem sama sebi jer sam u međuvremenu postala sasvim drugačija osoba. Ukratko, dolazim iz Siverića, imam 27 godina i osnivačica sam Instituta za umjetnu inteligenciju u Zagrebu.

Diplomirala sam strateško komuniciranje na Fakultetu političkih znanosti, ali me život odveo u puno različitih smjerova – od automobilske industrije, preko poreznog savjetništva, pa sve do tehnologije i umjetne inteligencije. Iza mene su godine iskustva u raznim industrijama, što me na kraju dovelo do poduzetništva. Danas se, kroz Institut, bavim edukacijom o umjetnoj inteligenciji te pomažem ljudima i tvrtkama da optimiziraju svoje procese uz pomoć tehnologije koja je sada dostupna, a toliko je brza i napredna da ono što vrijedi danas možda već sutra neće vrijediti', kaže nam na početku intervjua.