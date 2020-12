Panelisti debatirali o raznim temama - od prirodnih resursa do umjetne inteligencije

Tijekom drugog dana razgovaralo se, između ostalog, o serverless tehnologijama, GDPR-u, sigurnosti, kognitivnim servisima, umjetnoj inteligenciji, DevOpsu i alatima za kolaboraciju, a panelisti su debatirali o IoT-ju, fintech industriji i poziciji Hrvatske na globalnoj AI sceni

ROAD TO WINDAYS

Na panelu Poveži me Oleg Maštruko (Mreža) ugostio je Matiju Puškara (Byte Lab Grupa), Brunu Crničkog (IoT Net Adria), Roka Roića (Connected devices) i Tomislava Sladonju (Hrvatski Telekom). U cijelom svijetu IoT je u fazi sazrijevanja, jer tržište na jedan liberalan način pokušava izabrati što je najbolje, što može potrajati i trenutno se krećemo u previše smjerova. Svi panelisti su se složili da nam je potrebna standardizacija i regulativa Internet stvari (IoT) te da je 2020. godina otvorila još poneka vrata IoT-u – možda se mi manje krećemo, no strojevi sve više međusobno komuniciraju. Tvrtke je potrebno educirati da bi znale prepoznati koje probleme mogu riješiti uz pomoć IoT-a, a koje ne. Edukacija tvrtki i poduzetnika bitnija je od edukacije krajnjih korisnika, odnosno građana kojima nije ključno koja je tehnologija u pozadini rješenja koje se bavi nekom problematikom (bilo to traženje slobodnog parkirnog mjesta ili neko drugo rješenje).