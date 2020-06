Stiže nam još jedna domaća besplatna tehnološka konferencija

Tijekom programa bit će govora o tome kako organizirati radni dan u novim okolnostima, je li rad od kuće jednako siguran kao i onaj iz ureda, kao i kako organizirati seminar ili konferenciju online

Road to WinDays konferencijski je program koji će biti održan online u četvrtak, 2. srpnja , od 17:30 do 20 sati. Bit će emitiran uživo iz studija WinDays u zagrebačkom Mozaik Event Centru, putem Facebooka, Linkedina i YouTubea. Za praćenje programa neće biti potrebna prijava ili registracija.

Program će donijeti nekoliko predavanja u kratkog formata te panel raspravu tijekom koje će se moći saznati što je sve potrebno za organizaciju virtualnih događanja i koje su razlike između fizičkih, virtualnih i hibridnih događanja.

Sudionici će predavačima i panelistima moći postavljati pitanja putem društvenih mreža na kojima će biti prijenos uživo.

Ilija Ranogajec (Span) otkrit će tajnu otpornosti IT sustava na sve izazove modernog doba. Filip Glavota (Cloudborn) objasnit će zašto danas više ne moramo biti programeri ili podatkovni znanstvenici da bismo mogli koristiti umjetnu inteligenciju za automatizaciju poslovnih procesa.

Do konferencije WinDays20 powered by Microsoft u Rovinju od 28. rujna do 1. listopada trebao bi biti održan još jedan program Road to WinDays, najavljuju organizatori.