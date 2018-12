Ovu godinu u Facebooku neće pamtiti po dobrom, a stručnjake smo pitali što će se s društvenim mrežama događati u 2019.

Domaće stručnjake za društvene mreže pitali smo tko je bio dobitnik, a tko gubitnik među društvenim mrežama tijekom godine na izmaku te što možemo očekivati u 2019.

Nakon velikog skandala s tvrtkom Cambridge Analytica Facebook je bio ozbiljno uzdrman, ali to nije bilo dovoljno da ga se svrgne s trona najkorištenije društvene mreže. 'Osim nekih poznatijih pojedinaca koji su i javno najavili svoj odlazak s te društvene mreže, većina globalnih i lokalnih brendova i tvrtki i dalje ulaže velik dio marketinških budžeta u ovu društvenu mrežu', uvjerena je Vukasović.

'Globalno gledajući, najveći gubitnik je društvena mreža Google Plus, koju je ove godine Google odlučio kompletno ugasiti. Iako nije nikada stekla veliku popularnost, bila je dosta atraktivna za specifične teme poput digitalnog marketinga.

'Nastavio se strelovit rast broja korisnika i vremena provedenog u aplikaciji. S obzirom na to da Instagram raste, nešto mora izgubiti, a to je Facebook. On je vlasnik Instagrama pa mu je svejedno koju ćemo njegovu mrežu koristiti, ali se ipak svim silama trudi udovoljiti korisnicima i maksimalno ih zadržati u glavnoj aplikaciji.

Snapchat i Twitter, nažalost, više-manje stoje na mjestu. Ove godine sam primijetio i sve veću upotrebu LinkedIna u B2B segmentu. Korisnici ga sve više koriste i shvaćaju prednost takvog načina umrežavanja, a organski doseg objava značajno je veći nego na Facebooku', naveo je Brajković te je također ukazao na rast influencer marketinga.

S procjenom o rastu utjecaja te vrste marketinga slaže se Vukasović. 'Vjerojatno ne postoji brend ili tvrtka koja u svom marketinškom planu nije imala uključenu suradnju s barem jednim influencerom. Taj trend naveo je i brojne milenijalace da se pokušaju profilirati u influencere i tako zaraditi novac na brzaka. No nisu shvatili kako je to vrlo zahtjevan posao s velikom konkurencijom i da je ključno biti autentičan te držati se svojih principa.

Vjerujem kako Instagram svoj rast može zahvaliti upravo ovom trendu. Druga platforma koja je profitirala od ovog trenda definitivno je YouTube', uvjerena je Vukasović.

Rast Instagrama istaknuo je i Daniel Ackermann, suosnivač i glavni izvršni direktor agencije Degordian. 'Stabilan rast mogu zahvaliti novim interaktivnim značajkama koje su uveli. Zbog toga je njihova važnost nastavila rasti', pojasnio je.